تشهد الموضة هذا الموسم عودة لافتة إلى الأجواء الريفية الرومانسية، في اتجاه يبتعد عن البساطة الصارمة التي سيطرت على السنوات الماضية، ويتجه نحو إطلالات أكثر أنوثة ونعومة. وبرز هذا التوجه بشكل واضح في أزياء الشارع خلال عروض الأزياء في كوبنهاغن لموسم ربيع 2027.

تعتمد هذه الصيحة على الفساتين ذات الطبعات الزهرية، والأقمشة الخفيفة، والكشاكش، والأكمام الواسعة، إلى جانب القصّات المستوحاة من الأزياء الريفية القديمة. كما تظهر التفاصيل المستوحاة من الطابع العتيق، مثل الأقمشة المزخرفة والفساتين ذات الخصر المحدد والتنانير الواسعة.

ولا تعني العودة إلى الطابع الريفي ارتداء إطلالة تبدو قديمة بالكامل، بل يجري دمج هذه التفاصيل مع قطع عصرية لإضفاء توازن بين الرومانسية والحداثة. ويمكن تنسيق فستان مزهر، على سبيل المثال، مع حذاء بسيط وحقيبة ذات تصميم حديث للحصول على مظهر أكثر عصرية.

يأتي هذا الاتجاه في وقت تبدو فيه الموضة أكثر استعداداً لاستعادة التفاصيل الأنثوية الواضحة، بعد سنوات من انتشار التصاميم الهادئة والقصّات العملية. ولذلك تبدو الأقمشة المزخرفة، والزهور، والكشاكش، والفساتين الانسيابية من أبرز التفاصيل المرشحة للاستمرار خلال المواسم القادمة.