تتصدر عارضة الأزياء والممثلة كايا غيربر والممثل هومر غير غلاف عدد سبتمبر 2026 من مجلة Vogue، في جلسة تصوير تعيد إلى الأذهان صورة والديهما، سيندي كروفورد وريتشارد غير، اللذين ظهرا معًا على غلاف المجلة عام 1992. ويأتي الظهور الجديد بالتزامن مع مشاركتهما في مسلسل The Shards من إنتاج رايان مورفي.

وتجمع كايا وهومر في العمل الدرامي شخصيتين من مجموعة مراهقين أثرياء في لوس أنجلوس عام 1981، في قصة تجمع بين أجواء المراهقة والحفلات والغموض والخطر، بينما يطارد المدينة قاتل متسلسل. وتمنح أجواء الثمانينات المسلسل طابعًا بصريًا انعكس أيضًا على جلسة تصوير Vogue، التي تضمنت أزياء من دور مثل Chanel وDior وPrada وValentino.

وتطرق الثنائي خلال المقابلة إلى الشهرة التي ورثاها عن والديهما، وما يصاحبها من تصنيفهما ضمن أبناء المشاهير. كايا، التي بدأت العمل في عرض الأزياء منذ سن العاشرة، تمتلك مسيرة طويلة في الموضة والتمثيل، بينما يخوض هومر تجربته التمثيلية الاحترافية الأولى تقريبًا، بعدما اكتشف اهتمامه بالسينما خلال دراسته الجامعية.

ويحمل الغلاف دلالة خاصة تتجاوز مجرد ظهور نجمين شابين؛ فهو يعكس انتقال إرث هوليوود من جيل إلى آخر، مع محاولة كايا وهومر بناء هويتهما المهنية بعيدًا عن شهرة والديهما، في وقت أصبحت فيه حياتهم أكثر عرضة للتوثيق والمراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.