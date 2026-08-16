اختارت الممثلة الأمريكية داكوتا فانينغ إطلالة لافتة خلال ظهورها في برنامج The Tonight Show Starring Jimmy Fallon، إذ ارتدت فستاناً من الساتان باللون الأصفر الزبدي، وذلك بالتزامن مع جولتها الترويجية لفيلمها الجديد The Sun Never Sets.

جاء الفستان بقصة انسيابية مستوحاة من ملابس النوم الفاخرة، مع تفاصيل مستوحاة من الملابس الداخلية وحمالة صدر مخروطية محددة البنية، إضافة إلى خصر ضيق وحمالات رفيعة قابلة للتعديل، ليجمع بين النعومة والجرأة في الوقت نفسه.

وأكملت فانينغ إطلالتها بحذاء بكعب عالٍ لامع باللون الفضي، إلى جانب مجوهرات راقية، تضمنت ساعة من الذهب الوردي والألماس وعدداً من الخواتم الذهبية المرصعة بالألماس. أما شعرها الأشقر العسلي ومكياجها الطبيعي المضيء، فساهما في إبراز اللون الأصفر ومنح الإطلالة طابعاً ناعماً ومشرقاً.

وتأتي إطلالة فانينغ لتؤكد استمرار حضور الأصفر الزبدي في عالم الموضة، وهو اللون الذي اكتسب شعبية كبيرة خلال عام 2024، قبل أن يستمر ظهوره في إطلالات النجمات ومجموعات الأزياء اللاحقة. ويبدو أن اللون لم يعد مجرد صيحة عابرة، بل تحول إلى خيار أنيق يمكن اعتماده في الفساتين والإكسسوارات وحتى الإطلالات اليومية.

وتكشف إطلالة داكوتا أيضاً اتجاهاً واضحاً نحو إعادة تقديم التصاميم المستوحاة من الملابس الداخلية بطريقة أكثر فخامة، مع الاعتماد على الأقمشة اللامعة والقصّات المحددة للجسم، لكن مع الحفاظ على ألوان ناعمة تمنح الإطلالة توازناً بين الجرأة والرقي.