تبدو الأظافر البيضاء على موعد مع تحديث جديد هذا الصيف، بعدما ظهرت الممثلة آن هاثاواي بإطلالة أظافر شفافة ولامعة خلال العرض العالمي لفيلمها The End of Oak Street في 9 أغسطس، لتلفت الأنظار إلى صيحة أطلق عليها خبير الأظافر توم باشيك اسم «لمعان جوز الهند الهلامي».

تتميز الصيحة بلون أبيض كريمي شبه شفاف، مع لمعان قوي يمنح الظفر مظهراً طرياً يشبه قوام الهلام أو بياض ماء جوز الهند. وعلى عكس الأبيض الصريح الذي قد يبدو حاداً، يعتمد هذا الاتجاه على درجات دافئة وشفافة تسمح بظهور جزء من الظفر الطبيعي أسفل اللون.

اختار باشيك لهاثاواي أظافر قصيرة مربعة بحواف ناعمة، ما جعل الإطلالة تبدو بسيطة وأنيقة في الوقت نفسه. ويأتي ذلك ضمن موجة أوسع من الأظافر الطبيعية اللامعة التي استبدلت التصاميم المعقدة بألوان شفافة ولمسات نهائية شديدة اللمعان.

ولا تقتصر جاذبية الصيحة على شكلها، فهي من الخيارات السهلة للتنسيق مع مختلف الإطلالات والألوان، كما يمكن تعديل درجة التغطية بحسب الرغبة؛ طبقة خفيفة تمنح مظهراً طبيعياً، بينما تؤدي إضافة طبقات أخرى إلى لون أكثر وضوحاً مع الحفاظ على تأثيره الشفاف.

يشير خبراء الأظافر إلى أن نجاح هذا النوع من المناكير يعتمد بدرجة كبيرة على تحضير الظفر والعناية بالجلد المحيط به، لأن شفافية اللون تجعل أي جفاف أو عدم انتظام أكثر وضوحاً. لذلك تبدو العناية بالجلد المحيط بالأظافر والترطيب المنتظم جزءاً أساسياً من الإطلالة.