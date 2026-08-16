حسمت الأجهزة الأمنية في مصر أزمة مقطع الفيديو الصادم الذي اجتاح شبكات التواصل الاجتماعي، وأظهر سيدة تلوح بسكين حادة في أحد شوارع محافظة السويس، محاولة الاعتداء على سيدة وزوجها وسط حالة من الرعب بين الأهالي.

وكشفت التحريات أن النزاع اندلع بدائرة قسم شرطة فيصل، وأسفر عن إصابة عامل وزوجته بجروح قطعية متفرقة في الجسد، إثر مشاجرة حامية امتدت للشارع واستُخدمت فيها الأسلحة البيضاء.

تحقيقات الشرطة فككت طلاسم المشهد المنفلت كاشفة دوافع الانتقام:

شائعات وتشهير: انطلقت الجريمة عقب قيام المجني عليها بنشر شائعات والتشهير بسمعة «كنة» (زوجة ابن) السيدة المسلحة.

انطلقت الجريمة عقب قيام المجني عليها بنشر شائعات والتشهير بسمعة «كنة» (زوجة ابن) السيدة المسلحة. رد ساحق: لم تتأخر السيدة الظاهرة في الفيديو (وهي مسجلة خطر ولها سجل جنائي) في حشد أقاربها واستلال «سكين» للثأر لكرامة عائلتها، لتنهال بالضرب على الزوج وزوجته بالشارع.

ونجحت قوات الأمن المصرية في محاصرة أطراف النزاع وضبطهم جميعاً خلال وقت قياسي، مع التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الحادثة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا جميعاً بتفاصيل المشاجرة وتبادل الاعتداء بسبب خلافات التشهير، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية كافة وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.