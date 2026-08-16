مع موجات الحر الشديدة التي تستمر لأسابيع، تتحول هواتف أندرويد إلى أجهزة شديدة السخونة قد تتوقف عن العمل فجأة أو تتعرض لتلف دائم في بطاريتها. وبينما يظن مستخدمون أن الأزمة تكمن فقط في الطقس الخارجي، كشف تقرير متخصص لموقع «أندرويد بوليس» أن بعض سلوكياتنا اليومية البسيطة تعمل كـ«حاضنة حرارية» تضاعف الأزمة دون أن ندري.

ولتجنب التعطل المفاجئ أو تلف الأجزاء الداخلية، ينبغي التوقف فوراً عن ممارسة الأخطاء التالية:

إبقاء جراب الهاتف (السترة الصوفية): استخدام حافظات السيليكون أو مادة TPU السميكة يشبه وضع جهازك داخل سترة صوفية، إذ تحبس هذه المواد العازلة الحرارة الناجمة عن العمليات الداخلية وتقيد قدرة الهاتف الطبيعية على التبريد وتبديد السخونة.

ترك ميزات الطاقة العالية طليقة: تنشيط ميزات مثل نقطة الاتصال (الهوت سبوت) أو الشاشة الدائمة (Always-on Display) وشبكات 5G يضاعف استهلاك الطاقة. ولذا يُنصح بخفض معدل تحديث الشاشة وتقليل السطوع، إلى جانب الاعتماد على شبكات 4G وتقنية Bluetooth LE الموفرة.

الإصرار على الشحن السريع: عملية الشحن تحول جزءاً كبيراً من الطاقة إلى حرارة هائلة، وتتضاعف هذه السخونة عند استخدام الشواحن السريعة عالية القدرة، مما يجعل الشحن الأبطأ خلال الأجواء الحارة الخيار الآمن لحماية البطارية.

عند ملاحظة ارتفاع حرارة جهازك بشكل مقلق، يفضل اتخاذ خطوات سريعة للحد من خطر التلف: