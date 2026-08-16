في قرار مفاجئ يلبي تطلعات صناع المحتوى، أتاحت شركة «جوجل» للمستخدمين إمكانية إزالة العلامة المائية المرئية والبارزة التي تظهر افتراضياً على المواد المولدة عبر الذكاء الاصطناعي في منصة «جيميناي»، وشمل ذلك الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، وذلك بشكل رسمي ومباشر من داخل الأدوات ودون الحاجة لأي تطبيقات خارجية.

التحرك الذي نقله موقع «تيك كرانش» التقني يضع «قوقل» في مسار يتسق مع منافسيها مثل «ميتا» و«أوبن إيه آي»، إذ يعتمد النظام بدلاً من ذلك على التقنيات الخفية المدمجة في البيانات الوصفية للملفات (مثل تقنية SynthID ومعيار C2PA) لتأكيد التوثيق دون التخريب البصري للتصاميم.

وأكد نائب رئيس «جيميناي» جوش وودوارد أن خيار إلغاء العلامة البارزة يمنح المستخدمين حرية إبداعية أكبر، لا سيما في نماذج حديثة مثل «نانو بانانا» و«أومني» و«لايرا»، مشيراً إلى أن الخوارزميات ستظل قادرة على كشف الوسائط المصنعة بالذكاء الاصطناعي حتى بعد إخفاء العلامة المائية.

الاستثناءات الدولية: لن يتاح خيار إزالة العلامة للمستخدمين داخل الدول التي تفرض قوانينها وجود علامات مائية مرئية إجبارية، مثل الاتحاد الأوروبي، والصين، والهند، وكوريا الجنوبية، وبعض الولايات الأمريكية.

جدل النصوص: يأتي هذا التحديث بالتزامن مع حالة انقسام أثارتها شركة «أنثروبيك» بعد اتجاهها لإضافة علامات مائية في النصوص المكتوبة عبر نموذجها «كلود»، ما فتح سجالاً واسعاً حول جدوى وسهولة التلاعب بتلك العلامات.

ويرتبط وصول هذه الخاصية بانتشار التحديثات الأخيرة للنماذج المتقدمة مثل «جيميناي 3.7»، وعند توفرها بحسابك يمكنك التعديل عبر الخطوات التالية: