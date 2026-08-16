تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم خدماتها النوعية لضيوف الرحمن، أبرزها خدمة عربات التحلل من النسك المجانية، التي تتيح للمعتمرين استكمال نسكهم بسهولة، عبر خدمة متاحة على مدار الساعة للرجال والنساء.

وتتمركز عربات التحلل من النسك عند باب المروة، بما يسهّل وصول المعتمرين إليها بعد إتمام الطواف والسعي، ويمنحهم خياراً ميسراً لاستكمال نسكهم في أجواء منظمة ومهيأة.

وتحرص الهيئة من خلال الخدمة على مراعاة تنوع حاجات ضيوف الرحمن، وتقديم تجربة أكثر سهولة وراحة للرجال والنساء، بما في ذلك كبار السن وذوو الإعاقة، بما يضمن استفادتهم من الخدمة بكل يسر وراحة.