أطلق الجيش الأوكراني مئات الطائرات المسيّرة باتجاه مناطق عدة في روسيا، اليوم (الأحد)، في واحدة من أكبر هجماته الجوية منذ اندلاع الحرب، فيما أعلنت كييف تعرضها لغارات بمسيرات وصواريخ.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها دمرت 822 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل. وأشار رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، إلى أن نحو 600 مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية، وأن نحو ثلثها دُمر فوق منطقة موسكو، وفق ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس».



وأكدت الوزارة أنها نفذت غارات مستهدفة مصانع عسكرية ومصافي نفط في عدة مدن أوكرانية، بما فيها كييف. وشنت روسيا في الأسابيع القليلة الماضية هجمات جوية مكثفة على كييف ومدن أوكرانية أخرى.



وقال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف إن مسيرة أوكرانية أصابت منزلاً وقتلت شخصاً. وأضاف أن هجوماً أوكرانياً تسبب في اندلاع حريق داخل مستودع تابع لشركة التجزئة الروسية العملاقة «وايلدبيريز» في مدينة بودولسك، فيما أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام روسية أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من الموقع.



وفي منطقة روستوف جنوب غربي روسيا، استهدف هجوم بالمسيّرات ثلاث بلدات، ما أودى بحياة 5 أشخاص، وفق حاكم المنطقة يوري سليوسار.



وقال حاكم روستوف إن الهجوم، الذي شاركت فيه أكثر من 150 طائرة مسيّرة، ألحق أضراراً بعدد من المنازل ومحطة للسكك الحديد، كما تسبب في اندلاع حريق في إحدى الغابات.



وكثفت أوكرانيا هجماتها داخل الأراضي الروسية خلال العام الحالي، مستخدمة صواريخ بعيدة المدى وأسراباً من الطائرات المسيّرة لاستهداف الصناعات العسكرية ومنشآت الطاقة. واستهدفت بصورة متزايدة مستودعات ضخمة تابعة لـ«وايلدبيريز»، ما تسبب في احتراق بضائع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بحسب ما أوردت «أسوشيتد برس».



من جانبه، أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو،، أن القوات الروسية شنت هجمات بصاروخ وطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر، الأحد، ما أدى إلى اندلاع حرائق في منطقتين على الأقل بالعاصمة الأوكرانية، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».



وأضاف كليتشكو أن الحطام المتساقط تسبب في اندلاع حريق في منطقة غير سكنية بضاحية في شمال المدينة، مشيراً إلى أن النيران اشتعلت في عدة سيارات، كما اندلع حريق في منطقة تقع جنوبي وسط المدينة مباشرة.



بدوره، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن هجوماً صاروخياً روسياً على مدينة كريفي ريه، أودى بحياة شخصين وإصابة 14 آخرين. وأضاف أن شخصاً آخر لقي حتفه في مدينة سومي.