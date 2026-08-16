أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق ضبط مبالغ مالية كبيرة تعادل 7 ملايين دولار وسبائك وكميات من الذهب في منازل تعود إلى وكيل وزير الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية، تنفيذاً لأوامر قضائية صادرة عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي ضياء جعفر.



وأفادت الهيئة في بيان، اليوم (الأحد)، بأن فريقاً من مديرية تحقيق بغداد نفذ عملية ضبط استناداً إلى مذكرة قضائية، بعد عمليات متابعة وتحرٍ وتقصٍ مكثفة، أسفرت عن العثور على أموال ومقتنيات ثمينة في عدد من المنازل العائدة للمتهم، الذي سبق أن نفذت ملاكات الهيئة أمر قبض بحقه على خلفية قضايا تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع.



وأضافت أن المضبوطات بالعملة المحلية بلغت قيمتها نحو 904 آلاف دولار أمريكي (1.175 مليار دينار عراقي)، إضافة إلى 5.8 مليون دولار بالعملة الأمريكية، فضلاً عن سبع سبائك ذهبية ومصوغات ذهبية.



ووفق بيان الهيئة، فإنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وإحالتها مع ملف القضية إلى قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون.



وتأتي العملية في إطار الإجراءات التي تتخذها هيئة النزاهة لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد المالي والكشف عن الأموال والممتلكات التي يشتبه في الحصول عليها بطرق غير مشروعة.



وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق كشف، الأحد، عن ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغراماً من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.



وأفصح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن عملية الضبط تمت بالتنسيق مع إقليم كردستان، وضبط خلالها مبلغ 20 مليون دولار و340 ألف دولار أمريكي و200 مليون دينار عراقي، فضلاً عن استرداد 60 كيلوغراماً من الذهب، وضبط 7 سيارات، وذلك في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه.



وأضاف القاضي المختص أن إجراءات المتابعة والتحري لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المتورطة في القضية، أسفرت عن ضبط المبالغ المالية والمصوغات الذهبية والعجلات المذكورة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).