أصدر بنك السودان المركزي توجيهات جديدة للمصارف العاملة في البلاد تقضي بإيقاف وتجميد حسابات العملاء الذين لا يستكملون تحديث بياناتهم خلال فترة أقصاها شهران، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي ورفع مستوى الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل المصرفي.



تحليل العمليات



وبموجب تعميم رسمي، طالب البنك المركزي المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة تتيح المراقبة المستمرة للمعاملات المالية وتحليل العمليات ورصد الأنماط غير المعتادة، بما يعزز قدرة المؤسسات المصرفية على اكتشاف الأنشطة التي قد ترتبط بمخاطر مالية أو عمليات مشبوهة.



وتأتي هذه الإجراءات ضمن تطبيق الضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، مع التركيز على متابعة حركة الأموال والتحقق من سلامة العمليات المصرفية والحد من استغلال النظام المالي في أنشطة غير مشروعة.



تقليص المخاطر



وأكدت إدارة الرقابة أن الإجراءات الجديدة تندرج ضمن جهود تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير المصرفية الدولية، فضلاً عن تقليص المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية ورفع كفاءة أنظمة الرقابة داخل المصارف.



ويأتي تشديد متطلبات تحديث بيانات العملاء والرقابة على المعاملات في إطار توجه بنك السودان المركزي إلى تعزيز إجراءات التحقق والامتثال، بما يدعم سلامة القطاع المصرفي ويحسن قدرته على رصد المخاطر المالية.