سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم، في البنك المركزي المصري، 13.34 جنيه للشراء، و13.40 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سعر 13.37 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع.



وفي بنك مصر 13.34 جنيه للشراء، 13.40 جنيه للبيع. وفي بنك الإسكندرية 13.31 جنيه للشراء، و13.40 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي 13.36 جنيه للشراء، 13.39 جنيه للبيع، ومصرف أبو ظبي التجاري 13.05 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع، وفي بنك البركة 13.33 جنيه للشراء، 13.39 جنيه للبيع.



وبنك قناة السويس 13.33 جنيه للشراء، 13.41 جنيه للبيع.



تعاملات أمس



استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات أمس، مع استمرار ثبات أسعار الصرف في البنوك العاملة بالسوق المحلية، دون تسجيل أي تحركات جديدة مقارنة بآخر مستويات التداول. وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.34 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 13.37 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.