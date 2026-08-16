دخل «قانون البيئة والإيكولوجيا» في الصين حيز التنفيذ رسمياً، (السبت)، في خطوة تشريعية بارزة تهدف إلى تعزيز التحول الأخضر وترسيخ الإطار القانوني لحماية البيئة وتحقيق التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة.



وأقرت أعلى هيئة تشريعية صينية القانون في 12 مارس 2026، بعد أكثر من عامين من العمل التشريعي، ليصبح ثاني قانون مقنن رسمياً في البلاد بعد «القانون المدني» الصادر عام 2020.



ويتألف القانون من 1242 مادة موزعة على خمسة أبواب، تتناول مكافحة التلوث، وحماية النظم البيئية، والتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، إلى جانب عدد من المجالات المرتبطة بحماية البيئة والإيكولوجيا.



وجرى إعداد القانون عبر دمج ومراجعة وتنقيح منهجي لأكثر من 30 قانوناً تتعلق بالبيئة والإيكولوجيا، إضافة إلى أكثر من 100 لائحة إدارية ونحو 1000 قانون ولائحة محلية.



ويُعد دخول القانون حيز التنفيذ في 15 أغسطس 2026 محطة مهمة في جهود الصين لتوحيد منظومتها التشريعية البيئية، وتعزيز حماية الموارد الطبيعية، ودعم مسار التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون.