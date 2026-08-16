أمين نجران يدشّن كاميرات المراقبة لوحدة الأزمات والكوارث ببلدية شرورة

دشّن أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي، كاميرات المراقبة لوحدة الأزمات والكوارث بمحافظة شرورة، وذلك خلال زيارة ميدانية شملت محافظة شرورة ومركز الوديعة، للوقوف على الخدمات البلدية، واستعراض أبرز المنجزات والمبادرات والمشاريع القائمة.

ويهدف تدشين منظومة المراقبة إلى تعزيز الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة، ودعم سرعة الاستجابة، ورفع مستوى الرصد الميداني، بما يعزز قدرة الوحدة على التعامل مع مختلف الظروف والحالات الطارئة.



وشملت الزيارة بلدية محافظة شرورة، حيث اطّلع أمين المنطقة على عرض تناول أبرز المنجزات والمشاريع القائمة، كما تم الوقوف على عدد من المواقع للاطلاع على سير الأعمال فيها، وما تشهده المحافظة من جهود لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بالمرافق العامة.

كما زار أمين المنطقة بلدية مركز الوديعة، واطّلع على أبرز ما أنجزته البلدية من أعمال ومشاريع، واستمع إلى شرح حول المبادرات القائمة وخطط العمل، إلى جانب جولة ميدانية على عدد من المرافق البلدية ومتابعة حاجات المرحلة القادمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبدالله آل فاضل، أن الزيارات الميدانية تأتي في إطار حرص أمين المنطقة على متابعة مستوى الخدمات البلدية والوقوف على سير الأعمال والمشاريع ميدانيًا، وتعزيز كفاءة الأداء ورفع جودة الخدمات، مؤكدًا استمرار الأمانة في متابعة أعمال البلديات التابعة لها، بما يواكب تطلعات المستفيدين ومستهدفات تحسين جودة الحياة.