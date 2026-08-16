اكتملت اليوم (الأحد)، عودة مديري ومديرات مدارس التعليم العام للبنين والبنات والإداريين والإداريات بمناطق ومحافظات المملكة استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد 1448هـ.

وتتزامن عودة الإداريين اليوم مع عودة المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس فعلياً في كافة إدارات التعليم، فيما ستكون عودة معلمي ومعلمات الإدارات الأربع المستثناة الأحد القادم العاشر من شهر ربيع الأول الجاري.

وكان التقويم الدراسي الذي أصدرته وزارة التعليم قد حدد الأحد الموافق العاشر من شهر ربيع الأول الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي الجديد في كافة مناطق ومحافظات السعودية وعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة، فيما ستكون عودة طلاب وطالبات الإدارات الأربع المستثناة في السابع عشر من الشهر نفسه.

يشار إلى أن العام الدراسي الجديد تضمن 6 إجازات مدرسية وهي: إجازة اليوم الوطني (لمدة يومين) وإجازة الخريف (لمدة 9 أيام) وإجازة منتصف العام الدراسي (لمدة 9 أيام) وإجازة يوم التأسيس (لمدة يومين) وإجازة عيد الفطر (لمدة 16 يوماً) وإجازة عيد الأضحى المبارك (لمدة 16 يوماً).

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مواعيد دوام المدارس للعام الدراسي 1448-1449هـ، حسب التوقيت الصيفي والشتوي وشهر رمضان المبارك.

وحددت الإدارة بداية الدوام الصيفي عند الساعة 6:15 صباحاً بالاصطفاف الصباحي فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحاً، والاصطفاف الصباحي في الدوام الشتوي الساعة 6:45 صباحاً وتبدأ الحصة الأولى السابعة صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى في شهر رمضان الساعة التاسعة صباحاً.