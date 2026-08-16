أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مواعيد الدوام المدرسي للعام الدراسي 1448-1449هـ، بالتزامن مع عودة المعلمين والمعلمات اليوم (الأحد) إلى مدارسهم، لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعداد لانطلاق الدراسة واستقبال الطلاب والطالبات (الأحد) القادم. وحددت «تعليم الرياض» الاصطفاف الصباحي خلال الدوام الصيفي عند الساعة 6:15 صباحاً، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحاً، فيما يبدأ الاصطفاف في الدوام الشتوي الساعة 6:45 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحاً. وفي شهر رمضان تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 9:00 صباحاً. وتأتي عودة المعلمين قبل أسبوع من عودة الطلاب والطالبات، وسط استعدادات المدارس لاستكمال جاهزيتها للعام الجديد، وتهيئة الفصول والمرافق، وإعداد الجداول الدراسية والخطط التشغيلية، بما يضمن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول. وتتزامن الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي مع حضور ملف التعليم في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً (الإثنين) 17 أغسطس، الذي يستضيف وزير التعليم يوسف البنيان، للحديث عن أبرز مستجدات القطاع التعليمي والاستعدادات للعام الدراسي الجديد. ومن المنتظر أن يشكل المؤتمر فرصة لاستعراض جاهزية منظومة التعليم، وأبرز المستجدات المرتبطة بالمدارس والمعلمين والطلاب، بالتزامن مع اكتمال الاستعدادات الميدانية قبل عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.