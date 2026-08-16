أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع وزارة التعليم، النسخة الثانية من الحملة التوعوية «نعود للمدرسة من باب آمن»، بهدف تعزيز الوعي بالأمن السيبراني لدى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وترسيخ الممارسات الآمنة خلال العام الدراسي، بما يسهم في حمايتهم من المخاطر السيبرانية المتجددة.

وتتناول الحملة مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالاستخدام الآمن للتقنيات والمنصات التعليمية، من أبرزها التصيد الإلكتروني، والتعامل الآمن مع الروابط والرسائل المشبوهة من خلال أدوات الحماية المتاحة، إلى جانب كلمات المرور، والتحديثات الأمنية، والرقابة الأبوية، والتحقق الثنائي، والتصفح الآمن للإنترنت.

وتستعرض الحملة مجموعة من المواد التوعوية التي تسهم في بناء ثقافة سيبرانية عالية، وتمكين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من التعرف على محاولات التصيد الإلكتروني والحد من مخاطرها، وتعزيز الاستخدام الآمن للأجهزة الإلكترونية طوال العام الدراسي من خلال حسابات برنامج «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي الحملة التوعوية «نعود للمدرسة من باب آمن» امتداداً للمبادرات التي تنفذها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى شرائح المجتمع كافة، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.