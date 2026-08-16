أطلقت الصين (اليوم الأحد) دفعة جديدة من الأقمار الاصطناعية المخصّصة لخدمات الإنترنت الفضائي، في خطوة تعكس تسارع برامجها الوطنية لتطوير شبكات اتصال تعتمد على الأقمار ذات المدار المنخفض، ضمن مشروع ضخم يهدف إلى تعزيز البنية الرقمية وتوفير خدمات إنترنت عالية السرعة في مختلف المناطق.

وذكرت وكالة شينخوا أن الإطلاق جرى من موقع تجاري حديث للمركبات الفضائية في مقاطعة هاينان (جنوبي البلاد)، حيث حمل صاروخ (لونغ مارش-12) المجموعة الرابعة والعشرين من أقمار الإنترنت منخفضة المدار، ليضعها بنجاح في مداراتها المحددة عند الساعة 12:10 ظهرًا بتوقيت بكين.

ويمثل هذا الإطلاق جزءًا من سلسلة عمليات متتابعة تعمل الصين من خلالها على بناء منظومة واسعة من الأقمار الاصطناعية المخصّصة للاتصالات؛ بهدف دعم خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتوسيع تغطية الشبكات في المناطق النائية، وتعزيز قدرات البلاد في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والاتصالات الآمنة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل منافسة عالمية متصاعدة في مجال الإنترنت الفضائي، حيث تسعى الصين إلى تطوير منظومتها الخاصة لمواجهة مشاريع دولية مشابهة تعتمد على آلاف الأقمار الصغيرة، بما يعزز استقلالها التقني ويزيد من قدراتها في البنية التحتية الرقمية.

ويُعد صاروخ (لونغ مارش-12) أحد أحدث مركبات الإطلاق الصينية، والمخصص للمهام التجارية، إذ يتميز بقدرته على حمل مجموعات متعددة من الأقمار الصغيرة إلى مدارات منخفضة بكفاءة عالية، ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في خطط الصين لتوسيع شبكات الاتصالات الفضائية.