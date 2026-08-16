رفع مازن بن تركي السديري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.
وأعرب السديري عن بالغ امتنانه واعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يعينه على أداء الأمانة، وأن يوفقه لمواصلة بذل الجهود بما يسهم في تطوير السوق المالية وتنميتها، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وخدمة الوطن.
السديري يشكر القيادة بعد تعيينه رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية
16 أغسطس 2026 - 11:01 | آخر تحديث 16 أغسطس 2026 - 11:01
مازن
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (الرياض) Okaz-Online@
رفع مازن بن تركي السديري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.