رفع مازن بن تركي السديري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.

وأعرب السديري عن بالغ امتنانه واعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يعينه على أداء الأمانة، وأن يوفقه لمواصلة بذل الجهود بما يسهم في تطوير السوق المالية وتنميتها، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وخدمة الوطن.