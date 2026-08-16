فيما أعلن مصدر عسكري يمني أن دفاعات القوات الحكومية تصدت لمسيّرات حوثية في المخا، اليوم (الأحد)، كشف مدير عام ميناء المخا في اليمن عبدالملك الشرعبي توقف النشاط التجاري والملاحي في الميناء إثر تعرضه لقصف مكثف من مليشيا الحوثي بأكثر من 25 صاروخاً خلال الأيام الماضية، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وقدر الشرعبيإجمالي الأضرار التي ألحقتها المليشيا بالميناء بنحو 79 مليون دولار، وهي قيمة رصيف متكامل.



وأفاد خلال مؤتمر صحفي عقد في المدينة الساحلية الواقعة غربي محافظة تعز، مساء أمس (السبت)، أن الضحايا هم أربعة من أفراد أمن المنشآت وثلاثة من موظفي الميناء. وأضاف أن الضربات الصاروخية، من بينها خمسة صواريخ باليستية استهدفت الرصيف القديم، تسببت في تدمير هناجر التخزين، وإلحاق أضرار بالغة بحفار توسعة الميناء واللنش البحري التابع له، فضلاً عن تضرر ست سفن خشبية (صنابيق تجارية).



وحذر الشرعبي من تداعيات إنسانية واقتصادية حادة نتيجة تعطيل هذا المرفق الحيوي، مشيراً إلى فقدان نحو 1300 عامل لمصادر دخلهم جراء التوقف التام للحركة الملاحية. وأشار إلى أن ميناء المخا كان يشهد تعافياً ونشاطاً تجارياً متنامياً قبل الهجمات، مؤكداً أن استمرار التصعيد يهدد الملاحة البحرية ويضاعف حجم الخسائر الاقتصادية في المنطقة.



وقال إن الهجمات التي تعرض لها الميناء الواقع على ساحل البحر الأحمر تمثل «تدميراً ممنهجاً» يستهدف إغلاقه وقطع شريان الحياة عن ملايين اليمنيين، مؤكداً أنه لا يمكن ترك الميناء مغلقاً، وأنه سيعاود العمل مهما بلغت التهديدات والضربات التي يتعرض لها.