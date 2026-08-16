لم تعد منصات الذكاء الاصطناعي مثل «شات جي بي تي» و«كلود» و«بيربلكسيتي» مجرد أدوات للإجابة عن الأسئلة، بل أصبحت صندوقاً استودع فيه ملايين المستخدمين أسرارهم، وبيانات أعمالهم الحساسة، ونصوصهم الشخصية.

ومع تزايد استهداف القراصنة لهذه الحسابات، تصبح خطوة واحدة غير محسوبة كفيلة بفتح أسرارك لمتسلل مجهول. وكشف دليل تقني استند لتقرير منصة «TechCrunch» خطوات عمل حاسمة لكشف أي اختراق وطرد الغرباء فوراً.

أولاً: كشف المتلصصين على ChatGPT

افتح المنصة من المتصفح واضغط على اسمك بالأسفل ثم الإعدادات (Settings).

اختر الأمان وتسجيل الدخول (Security and Login) ثم الجلسات النشطة (Active Sessions).

ستظهر قائمة بالأجهزة والمواقع، إذا لاحظت جهازاً غريباً، اضغط على تسجيل الخروج منه (Log out) أو اختر تسجيل الخروج من كل الأجهزة (Log out all).

لتغيير كلمة المرور: سجل الخروج أولاً، واضغط على «نسيت كلمة المرور» لاستلام رمز مكون من 6 أرقام على بريدك.

ثانياً: مراجعة جلسات Claude

ادخل إلى الإعدادات (Settings) ثم الحساب (Account).

راجع قائمة الجلسات النشطة (Active sessions)، وفي حال وجود جلسة مشبوهة اضغط النقاط الثلاث المجاورة واختر إنهاء (Terminate)، أو سجل الخروج من كافة الأجهزة بضغطة واحدة.

تنبيه أمني: منصة «كلود» لا تستخدم كلمات مرور إطلاقاً، بل تعتمد على روابط دخول تُرسل مباشرة لبريدك الإلكتروني، لذا تأمين بريدك هو أصل حماية الحساب.

ثالثاً: حماية حساب Perplexity

لا تعرض المنصة قائمة تفصيلية بالأجهزة، لذا يُفضل إجراء «طرد عام» في حال الشك:

انتقل إلى كل الإعدادات (All settings).

اضغط على تسجيل الخروج من جميع الجلسات (Sign out of all sessions).

أعد الدخول عبر الرمز المكون من 6 أرقام المرسل إلى بريدك الإلكتروني.

ويمكن القول إنه يجب عليك الحرص على تفعيل المصادقة متعددة العوامل (MFA) واستخدام كلمات مرور فريدة لكل منصة لضمان بقاء محادثاتك وأسرارك في أمان تام.