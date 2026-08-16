في ضربة أمنية لملاحقة نهابي التراث، وجهت وزارة الداخلية المصرية لطمة قوية لمافيا التنقيب عن الآثار، عقب إلقاء القبض على تشكيل عصابي خطير مكون من 9 أفراد تخصصوا في سرقة وتهريب التاريخ.

العملية الاستباقية كشفت عن ضبط كنز أثري ضخم بحوزة المتهمين، تمهيداً لبيعه والاتجار به في السوق السوداء.

وأكدت تحريات قطاع شرطة السياحة والآثار المصرية تورط المتهمين المقيمين بمحافظات بالقاهرة والقليوبية والشرقية، في إدارة نشاط إجرامي موسع للحفر والتنقيب غير المشروع.

مكان النشاط: إحدى المناطق التابعة لمركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

الحصيلة المضبوطة: 118 قطعة يُشتبه في أثريتها النادرة.

الاعترافات: أقر المتهمون فور مواجهتهم بالحفر وتجميع القطع لبيعها لحسابهم الشخصي.

وقالت السلطات المصرية إنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة المضبوطات إلى لجنة علمية من خبراء الآثار للفحص الفني، وتحديد قيمتها التاريخية والحقبة الزمنية التي تعود إليها، تمهيداً لنقلها للمتاحف الرسمية وتأمينها.