قُتل ثلاثة من عناصر الحوثي وأصيب آخرون بينهم قيادات ميدانية اليوم (السبت)، في ضربات نفذها الطيران المسيّر التابع للقوات المسلحة اليمنية واستهدفت تجمعات وآليات للمليشيا في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر عسكري قوله إن الضربات نُفذت ضمن تنسيق ميداني بين وحدات القوات المسلحة، واستهدفت الضربة الأولى دورية تابعة للمليشيا في جبل الزهيب ودمرتها، قُتل من كان فيها بينهم محمد الشلبي، وأصيب شقيقه القيادي الحوثي محمود الشلبي، والقائد الميداني للمليشيات برهان العبدلي كما أصيب آخرون من منطقة حمام الطوير.



وذكر المصدر أن الضربة الثانية استهدفت نقطة تابعة للمليشيا في منطقة «الزلول» بلدة العرف بذات المديرية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصرها.



ويواصل الجيش اليمني نجاحاته العسكرية في عدد من الجبهات عبر تنفيذ ضربات بالطيران المسيّر في إطار خطة لاستنزاف مقاتلي مليشيا الحوثي وآلياتها العسكرية.



من جهة أخرى، استهدفت مليشيا الحوثي مدينة مأرب شرق اليمن بأربعة صواريخ، وبحسب المعلومات الأولية فإن الصاروخ الرابع أصاب مدنياً كان في مخبزه بـ«حي الشركة» وسط المدينة.



وأشارت المعلومات إلى أن هناك أضراراً بممتلكات المدنيين ومحلاتهم وسياراتهم، فضلاً عن إصابات لم يُعلن عن عددها حتى اللحظة.