حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثلة مواجهة الاتحاد وضيفه الخلود، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» للموسم الرياضي 2026 - 2027.



افتتح الاتحاد نتيجة المواجهة عند الدقيقة (43) عن طريق لاعبة يوسف النصيري، قبل أن يتمكن الخلود من معادلة النتيجة عند الدقيقة (52) عن طريق اللاعب جوليان دومينغيش.



وشهدت المواجهة بطاقة حمراء مباشرة للاعب الاتحاد دانيلو بيريرا عند الدقيقة (58).



وبهذه النتيجة، حصل كلٌّ من الاتحاد والخلود على نقطة، هي الأولى لهما في مستهل مشوارهما بالدوري.