أكد المدرب الصربي لنادي التعاون زاركو لازيتيتش أن فريقه عانى في الشوط الأول من مباراته أمام الخليج، مشيراً إلى أن الفريق ما زال في بداية المشوار ويحتاج لمزيد من الوقت للانسجام.



وقال لازيتيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي جمعت فريقه بالخليج وانتهت بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي التعاون ببريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»: «كانت مباراة صعبة، خصوصاً في الشوط الأول، وعانينا في التعامل مع مجريات اللقاء بسبب الأجواء. كنا متسرعين قليلاً في التعامل مع الكرة، وكان الخليج الأخطر في الشوط الأول، رغم أنه لم يخلق سوى فرصة واحدة حقيقية للتسجيل».



وأضاف: «ظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، سواء بالكرة أو بدونها. وكانت تحركاتنا أكثر إيجابية، وخلقنا ثلاث فرص للتسجيل، كما سيطرنا بشكل أفضل من الناحية الدفاعية».



وتابع المدرب الصربي: «ما زلنا في بداية المشوار ولدينا فريق شبه جديد، وبالتالي نحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى المستوى المطلوب».



وشدد لازيتيتش على أهمية الاستفادة من المباراة القادمة على فترة ضغط المباريات قائلاً: «أفضل أن أبقى متفائلاً، وعلينا أن نتعلم من هذه المباراة ونستفيد من دروسها، خصوصاً أننا مقبلون على فترة ضغط مباريات، وعلينا أن نكون جاهزين للتعامل معها بالشكل الأفضل».



وحول إشراكه أربعة لاعبين في الجانب الهجومي خلال الشوط الثاني، أوضح: «منذ البداية كان هدفنا تحقيق الفوز، والفريق يعتمد على جميع اللاعبين. لكن أعتقد أن أفضل فتراتنا في المباراة كانت خلال أول 25 دقيقة من الشوط الثاني، باللاعبين أنفسهم الذين بدأوا اللقاء».