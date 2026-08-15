نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري اليوم (السبت) احتجاز طيارين إيرانيين.



وأبدى الأنصاري استغرابه في تدوينات على حسابه في «إكس» من التصريحات المضللة التي تتحدث عن احتجاز طيارين إيرانيين في هذا التوقيت، في ظل استمرار المساعي والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.



وقال الأنصاري: «تم التواصل مع الطيارين المعنيين بعد خرقهم الأجواء القطرية والتأكد من مسار الاستهداف، وبعد اتباع قواعد الاشتباك والتواصل معهم دون إجابة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضينا وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، وهو ما تم إيضاحه في حينه عبر القنوات الرسمية».



وأشار إلى أن فرق البحث والإنقاذ القطرية قامت بواجبها على أكمل وجه للبحث عن رفات الطيارين، وأن دولة قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين الذي تم العثور عليه وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، كما وجهت دعوة لزيارة فريق للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ في أبريل الماضي، ولم يستجب لها الطرف الإيراني حتى الآن.



وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال في وقت سابق اليوم إن قطر تحتجز 3 طيارين إيرانيين منذ إسقاط مقاتلاتهم في مارس الماضي، وبحسب وكالة فارس الإيرانية فإن إيران طلبت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة في ضمان الإفراج عن ثلاثة طيارين إيرانيين التي زاعمة أن قطر تحتجزهم.



ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية أن الطيارين احتُجزوا بعد إصابة طائراتهم خلال مهمة نفذت في مارس ضد ما تزعم طهران بأنها قاعدة عسكرية معادية في قطر.



من جهة أخرى، أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية استئناف الرحلات الجوية في مطار بندر عباس الواقع على الساحل الإيراني اليوم، بعدما شهدت تلك الرحلات انقطاعات متكررة بسبب الحرب مع الولايات المتحدة.



ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية للأنباء عن المدير العام للمطارات في محافظة هرمزغان كاظم توسلي قوله «استؤنفت اليوم الرحلات الجوية المجدولة في مطار بندر عباس الدولي على الخطوط الداخلية التي تشهد حركة كثيفة».