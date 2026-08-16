شهدت مدرجات ملعب (الأول بارك) حضورًا لافتًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تابع مواجهة فريقه النصر أمام الفتح في افتتاح منافسات دوري روشن السعودي، بعد أن قرر الجهاز الفني إراحته وعدم إشراكه في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد.

وظهر رونالدو في المدرجات برفقة زوجته جورجينا رودريغيز وأطفالهما، في أول ظهور علني لهما بعد إعلان زواجهما قبل أيام، حيث التقطت عدسات الكاميرات لحظات تفاعله مع الجماهير، ووقوفه احترامًا خلال عزف النشيد الوطني السعودي قبل انطلاق المباراة.

ورغم غيابه عن القائمة، حقق النصر بداية قوية في حملة الدفاع عن لقبه، بعدما انتصر بثلاثية نظيفة حملت توقيع أنجيلو غابرييل وجواو فيليكس وسامو كوستا، ليحصد أول ثلاث نقاط في الموسم.

ويأتي غياب رونالدو عن المباراة الأولى بقرار فني من المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، الذي فضّل عدم المجازفة بإشراكه بعد عودته المتأخرة من الإجازة الصيفية التي أعقبت مشاركته مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2026، إضافة إلى انشغاله مؤخرًا بحفل زفافه.

وأكد بوستيكوغلو بعد المباراة أن جاهزية رونالدو ستُقيّم قبل مواجهة الدرعية المقبلة، دون الجزم بمشاركته، مشيرًا إلى أن الفريق يخوض فترة ضغط مباريات تتطلب تدويرًا واسعًا بين اللاعبين.