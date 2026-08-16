اشترطت هيئة الطيران المدني، في تعميم حديث (اطلعت «عكاظ» عليه)، على جميع الناقلات الجوية ومشغلي الطيران الخاص العاملين بمطارات المملكة ضرورة التأكد من استيفاء المسافرين المستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى السعودية أو الخروج منها إلى المقصد النهائي، أو مطارات يتم النقل عبرها (ترانزيت).

ووفقاً للتعميم، على جميع الناقلات الجوية ومشغلي الطيران الخاص العاملين بمطارات المملكة التحقق من متطلبات السفر المحدثة المتعلقة بالدخول والخروج والعبور المعمول بها في دول المغادرة والمقصد والعبور، من خلال القنوات الرسمية للجهات المختصة أو الأنظمة المعتمدة.

وطالبت الهيئة باتخاذ الاحتياطيات الضرورية عند نقطة الصعود إلى الطائرة للتأكد من حيازة المسافرين الوثائق التي تطلبها دول المقصد والعبور.

وشددت الهيئة على الالتزام بجميع التعاميم والأوامر والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني.