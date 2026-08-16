أمير نجران يدشن عدداً من المشاريع التطويرية بنادي الأخدود الرياضي

دشن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه عدداً من المشاريع التطويرية بنادي الأخدود الرياضي، بحضور المدير العام لفرع وزارة الرياضة بالمنطقة سلطان بن حسن بن شايع، ورئيس مجلس إدارة نادي الأخدود الرياضي سامي بن هديش آل فاضل، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بالنادي.

وتضمنت المشاريع تطوير الملعب الرئيسي والملعب الرديف، وتشمل تأهيل غرف الملابس وغرف الحكام ومدخل الملعب الرئيسي ومرافق اللجان الرياضية والمركز الإعلامي والمبنى الإداري والملاعب الخارجية، وتطوير المسارات الخارجية والمواقف والصالات الرياضية ومسبح النادي وإسكان اللاعبين.



ونوه أمير منطقة نجران بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة بالمملكة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تطوير البيئة الرياضية في المنطقة، وتكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز حضورها في المشهد الرياضي، ويعكس تميز شبابها والمواهب التي تحتضنها أنديتها.



من جهته ثمن آل فاضل لأمير المنطقة ما تلقاه الأندية الرياضية في المنطقة من دعم كان له الأثر في تجاوز التحديات، واعداً ببذل قصارى الجهود لرفعة مستوى الرياضة بالمنطقة.