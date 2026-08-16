تشارك السعودية في دورة الألعاب الآسيوية الـ20 التي تستضيفها مدينة ناغويا اليابانية خلال الفترة من 19 سبتمبر حتى 4 أكتوبر القادم.



ويضم الوفد السعودي للدورة 144 لاعباً ولاعبة، يمثلون 19 منتخباً، هي: ألعاب القوى، وكرة السلة 5×5، والملاكمة، والفروسية، والرياضات الإلكترونية، والمبارزة، وكرة القدم، والجوجيتسو، والجودو، والكاراتيه، والفنون القتالية المختلطة، والبادل، والرماية، والإسكواش، والسباحة، والتايكوندو، والتنس، ورفع الأثقال، والمصارعة.



معسكر إعداد



وتنظم اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بداية من 29 أغسطس الجاري وحتى الثالث من أكتوبر القادم معسكراً إعدادياً لفريق السعودية في مدينة فوجي اليابانية لمنتخبات: كرة السلة 5×5، وكرة القدم، والإسكواش، ورفع الأثقال، والفنون القتالية المختلطة، وألعاب القوى، والسباحة، والمصارعة، والكاراتيه، والجوجيتسو، والمبارزة، والتايكوندو.



يذكر أن المشاركة في أسياد ناغويا، هي الـ12 للمملكة في الدورات الآسيوية، بداية من نسخة بانكوك 1978، ثم نيودلهي 1982، وسيئول 1986، وبكين 1990، وهيروشيما 1994، وبوسان 2002، والدوحة 2006، وغوانزو 2010، وإنشون 2014، وجاكرتا 2018، وهانغتشو 2022.