انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير شرطة منطقة الرياض السابق اللواء محمد بن عايش المطيري عن عمر ناهز 85 عاماً، بعد معاناة مع المرض. وأديت الصلاة عليه بعد عصر اليوم (الأحد) في جامع المهيني بمدينة الرياض، وووري جثمانه الثرى في مقبرة الشمال.



وكان الفقيد، المولود في بادية مهد الذهب عام 1363، قد أمضى نحو 37 عاماً في القطاع الأمني، تدرج خلالها في عدد من المناصب والقطاعات الأمنية بمناطق المملكة.



وبدأ اللواء المطيري مسيرته العملية في القطاع الأمني مطلع السبعينات الهجرية، بالعمل في شرطة مدينة الرياض، ثم شرطة جدة، ومرور منطقة حائل، وشرطة العاصمة المقدسة، قبل أن ينتقل للعمل في إدارة المباحث العامة بالعاصمة المقدسة.



وتولى لاحقاً منصب مدير المباحث العامة في المدينة المنورة، ثم مدير المباحث العامة بالمنطقة الشرقية، قبل تعيينه نائباً لقائد قوات الأمن الخاصة.



وفي عام 1399 صدر قرار تعيينه مديراً لشرطة منطقة الرياض، واستمر في منصبه حتى أُحيل إلى التقاعد عام 1409 بناءً على طلبه، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة القطاع الأمني.