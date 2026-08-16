أعلنت شركة قل ودل للإعلام الرقمي تعيين الزميل فيصل الخماش رئيساً لتحرير منصة «قل ودل»، وذلك ضمن المرحلة التأسيسية للمشروع، استعداداً للإطلاق الرسمي للمنصة خلال الفترة القادمة.

ويأتي تعيين الخماش رئيساً لتحرير المنصة في إطار بناء منظومة تحريرية تقود مشروعاً إعلامياً جديداً، يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، ويعيد تقديم القصة الصحفية بصيغة أكثر قرباً من الإنسان، وأكثر اتصالاً بإيقاع العصر.

وأكدت الشركة أن اختيار الخماش يأتي استناداً إلى خبرته المهنية الممتدة لأكثر من 20 عاماً وإلى تجربته في العمل الصحفي والقيادة التحريرية والاستشارات الإعلامية، بما يعزز توجه «قل ودل» نحو بناء نموذج صحفي حديث، يجمع بين سرعة المنصات وعمق الصحافة، وبين قوة الصورة ودقة المعلومة.

ويمتلك فيصل الخماش مسيرة مهنية تمتد لأكثر من عقدين في الصحافة والإعلام؛ بدأها في صحيفة الاقتصادية، ثم عمل في صحيفة المدينة، وتولى إدارة مكتب صحيفة الحياة في المنطقة الغربية، قبل أن يشغل منصب نائب رئيس تحرير صحيفة عكاظ، إلى جانب عمله مستشاراً إعلامياً لعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وقال الخماش: «أعتز بهذه الثقة، وأتطلع مع زملائي إلى بناء تجربة تحريرية تضع الإنسان في قلب القصة، وتقدم صحافة تواكب العصر، وتحافظ في الوقت ذاته على جوهر المهنة وقيمها، وتعكس حيوية المجتمع السعودي والتحولات التي تشهدها المملكة».

وأضاف: «طموحنا أن تكون «قل ودل» معياراً جديداً للمحتوى الذي يختصر الطريق إلى القصة، ويترك أثراً يتجاوز لحظة المشاهدة ويفهم رغبة المتلقي».

وتستعد «قل ودل» لإطلاق منصتها رسمياً خلال الفترة المقبلة، إيذاناً بانطلاق تجربة إعلامية جديدة، تتبنى صحافة الفيديو بوصفها لغة العصر، وتضع القصة والإنسان في صميم تجربتها التحريرية.