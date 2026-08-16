تقنية SIVP: أصبح أقرب إلى واقع القيادة في السعودية

تُطوّر أومودا وجايكو منظومة التنقل الذكي الخاصة بها من خلال SIVP - خدمة ركن السيارات الذكية الفائقة، وهي تقنية ذكية لمساعدة السائقين في ركن سياراتهم، مصممة خصيصًا لمواجهة تحديات القيادة في المدن.

ونظرًا لأن ركن السيارات لا يزال من أكثر المشاكل شيوعًا التي يواجهها السائقون، خاصةً في المدن المزدحمة، ومراكز التسوق، ومواقف السيارات الضيقة، ومواقف السيارات المكشوفة خلال فصول الصيف الحارة، فإن SIVP تعكس تركيز أومودا وجايكو على جعل تقنيات المركبات الذكية أكثر عملية وسهولة في الاستخدام وملاءمة للحياة اليومية.

صُممت SIVP للعمل في ظروف تشغيل محددة، وتدعم التعرف على أماكن ركن السيارات، وتخطيط المسارات، والاستجابة للعوائق، ومناورات ركن السيارات السلسة. ومن خلال مساعدة المستخدمين في مواقف السيارات المعقدة، تهدف هذه التقنية إلى تخفيف الضغط على السائقين في مواقف السيارات، وخلق تجربة تنقل أكثر راحة وتحكمًا وثقة.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي عموماً، حيث تُعدّ درجات الحرارة المرتفعة والمناطق التجارية المكتظة ووجهات الحياة العصرية جزءاً لا يتجزأ من التنقل اليومي، تتمتع أنظمة المساعدة الذكية في ركن السيارات بإمكانية أن تصبح إحدى أكثر ميزات المركبات الذكية عمليةً. ولذلك، لا يُمثّل معرض SIVP مجرد عرضٍ للتكنولوجيا فحسب، بل يُجسّد أيضاً رؤية OMODA و JAECOO الأوسع نطاقاً لحلّ مشاكل المستخدمين الحقيقية من خلال الابتكار الذكي.

طراز OMODA 4: توسيع نطاق التنقل الذكي من المساعدة في ركن السيارات إلى تجربة قمرة القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

إلى جانب تقدّمها في مجال ركن السيارات الذكي، تستعد OMODA و JAECOO لاستقبال سيارة OMODA 4 الجديدة كلياً في المملكة العربية السعودية، حاملةً معها رؤيةً جديدةً للتنقل المدعوم بالذكاء الاصطناعي للسائقين الشباب المتصلين والمهتمين بالتكنولوجيا في المملكة.

مع استمرار تسارع عصر الذكاء الاصطناعي، أصبحت قمرة القيادة إحدى أهم واجهات التفاعل بين الإنسان والمركبة، وعاملاً أساسياً في تمييز العلامات التجارية. صُممت OMODA 4 وفقاً لهذا التوجه، حيث تجمع بين تصميم Cyber Mecha، وتجارب التنقل المُصممة خصيصاً لأسلوب الحياة العصري، وقمرة قيادة فائقة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي.

بفضل تقنية نماذج اللغة المتقدمة، صُممت قمرة القيادة الذكية الفائقة (Super AI Cockpit) للارتقاء بتفاعل المستخدم مع السيارة من مجرد الاستجابة للأوامر إلى فهم أكثر طبيعية وتخصيصًا وتفاعليةً مع مختلف سيناريوهات القيادة. ومن خلال التفاعل الصوتي، يُمكن للمستخدمين التحكم بالسيارة، والملاحة، والترفيه، وخدمات المعلومات، والاستمتاع بتجارب قيادة مُخصصة بطريقة أكثر سهولة وبديهية.

بالنسبة للسائقين السعوديين الشباب، ينسجم هذا التوجه تمامًا مع نمط حياة يتشكل بفعل الثقافة الرقمية، والتواصل الاجتماعي، والترفيه، والتعبير الشخصي. بصفتها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذكية قادمة للسوق السعودي، ستعزز أومودا 4 مكانة أومودا وجايكو في مجال التنقل الذكي بالمملكة، رابطةً بين التكنولوجيا المتقدمة واحتياجات نمط الحياة المحلي.

سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول موعد إطلاق أومودا 4 في المملكة العربية السعودية، ومواصفاتها، وتوافرها في السوق، مع اقتراب موعد الإطلاق.

بناء منظومة تنقل ذكية متكاملة

من نظام المساعدة الذكية في ركن السيارة (SIVP) إلى رؤية قمرة القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أومودا 4، تعمل أومودا وجايكو على بناء منظومة تنقل ذكية شاملة تغطي جميع جوانب التنقل، بدءًا من راحة القيادة في العالم الواقعي وصولًا إلى التفاعل الشخصي داخل المقصورة.

بدلًا من اعتبار الذكاء وظيفةً واحدة، تنظر إليه أومودا وجايكو كتجربة مستخدم متكاملة. سواء كان ذلك بمساعدة السائقين على إدارة تحديات ركن السيارات أو إنشاء بيئة قيادة أكثر ذكاءً، فإن العلامة التجارية تركز على جعل التقنيات المتقدمة أكثر جدوى في الحياة اليومية.

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