ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم، مدعومة بضعف الدولار وأحدث البيانات الاقتصادية التي حدّت من التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر القادم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، مسجلًا 4388.62 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 00:28 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 4444.30 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 65.19 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1755.40 دولارًا، فيما زاد البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 1329 دولارًا.