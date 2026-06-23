أثارت صورة متداولة تجمع الفنانة اللبنانية إليسا بالفنان اللبناني وائل كفوري جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرا فيها وكأنهما يحتفلان بحفل زفاف، ما دفع البعض لتداول أنباء عن ارتباط رسمي بينهما.

وانقسمت ردود فعل الجمهور بين مصدق ومشكك في صحة الصورة، خصوصاً مع عدم صدور أي تأكيد رسمي من الطرفين، فيما تصدرت القصة محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.

نفى الشائعات

وفي المقابل، نفت مصادر مقربة من الطرفين في تصريحات محلية عدم صحة ما يتم تداوله، مشيرة إلى أنه لم يصدر أي إعلان رسمي يفيد بوجود ارتباط بين الفنانين، وأن العلاقة بينهما تقتصر على الصداقة فقط.

وأضافت المصادر أن ما يتم تداوله عبر بعض الحسابات غير الموثوقة على منصات التواصل الاجتماعي لا يتجاوز كونه شائعات متكررة يعاد نشرها بين الحين والآخر، دون أي دليل أو تأكيد رسمي.

حفلات كفوري القادمة

وعلى نطاق الصعيد الفني، يحيي وائل كفوري حفلاً غنائياً ضمن فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان موازين 23 يونيو على منصة النهضة في العاصمة المغربية الرباط، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

نجاح لافت لإليسا

بينما حققت الفنانة إليسا نجاحاً لافتاً بعد إحيائها حفلاً جماهيرياً على خشبة المسرح الملكي في العاصمة المغربية الرباط، لتصبح أول فنانة عربية تقدم عرضاً غنائياً على هذا المسرح.