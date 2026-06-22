كشفت تقارير صادرة عن الهيئة العامة للمقاولين، (اطلعت «عكاظ» عليها)، أن أسعار حديد التسليح سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، إذ راوحت نسب الزيادة بين 24.88% و28.50%، فيما تجاوزت الزيادة 700 ريال للطن في معظم المقاسات.



وتصدر حديد التسليح مقاس 16 ملم قائمة الارتفاعات بنسبة 28.50%، مرتفعاً بمقدار 727.29 ريال للطن، من 2,551.54 ريال في يناير إلى 3,278.83 ريال في شهر مايو، كما ارتفع مقاس 14 ملم بنسبة 28.40%، بزيادة بلغت 725.46 ريال للطن، من 2,554.23 ريال إلى 3,279.69 ريال.



وسجل مقاس 12 ملم زيادة قدرها 723.44 ريال للطن، مرتفعاً من 2,550.66 ريال إلى 3,274.10 ريال، بنسبة 28.36%. كما صعد سعر مقاس 18 ملم بمقدار 718.02 ريال للطن، من 2,560.35 ريال إلى 3,278.37 ريال، بنسبة 28.04%.



أما مقاس 8 ملم فارتفع بمقدار 668.51 ريال للطن، من 2,632.32 ريال إلى 3,300.83 ريال، بنسبة 25.40%، في حين سجل مقاس 10 ملم أقل نسبة ارتفاع بين المقاسات المرصودة، إذ زاد بمقدار 666.13 ريال للطن، من 2,676.99 ريال إلى 3,343.12 ريال، بنسبة 24.88%.



وتعكس هذه الارتفاعات الزيادة الملموسة في تكلفة أحد أهم مدخلات قطاع التشييد والبناء خلال أربعة أشهر فقط، ما قد ينعكس على تكاليف تنفيذ المشاريع الإنشائية والعقارية في السوق.



ويأتي هذا الارتفاع في أسعار حديد التسليح في ظل تغييرات اقتصادية عالمية تؤثر على تكاليف الإنتاج والشحن، مما يضع تحديات جديدة أمام قطاع البناء والتشييد في المملكة.



أسعار الحديد:



- 3,301 ريال للطن مقاس 8



- 3,343 ريال للطن مقاس 10



- 3,274 ريال للطن مقاس 12



- 3,280 ريال للطن مقاس 14