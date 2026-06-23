يتجه الفنان محمد إمام إلى الرياض للمشاركة في العرض الخاص لفيلمه الجديد «صقر وكناريا»، قبل أيام من انطلاقه رسمياً في دور السينما بمصر وعدد من الدول العربية.

وأعلن إمام عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» حضوره فعاليات افتتاح الفيلم في منطقة واجهة روشن بالرياض، موجهاً الدعوة لجمهوره ومحبيه للمشاركة في الحدث، ومعبراً عن سعادته بلقائهم خلال العرض الخاص.

انطلاقة من الرياض

يمثل العرض الخاص في الرياض أولى محطات الفيلم الذي يحظى بترقب جماهيري قبل طرحه تجارياً يوم 24 يونيو الجاري، وسط توقعات بتحقيق حضور لافت في شباك التذاكر خلال موسم الصيف.

ومن المنتظر أن يشهد الافتتاح حضور أبطال العمل وصناعه، إلى جانب عدد من الإعلاميين والشخصيات الفنية، احتفالاً بإطلاق الفيلم أمام الجمهور السعودي قبل بدء عروضه في مختلف الدول العربية.

نجوم العمل

يشارك في بطولة «صقر وكناريا» كل من محمد إمام، وشيكو، ويارا السكري، وخالد الصاوي، وانتصار، ويسرا اللوزي، ونسرين أمين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.

آخر أعمال محمد إمام

وكان آخر أعمال محمد إمام الدرامية مسلسل «الكينج»، الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته ميرنا جميل، وعمرو عبدالجليل، وحنان مطاوع، وسامي مغاوري، وحجاج عبدالعظيم، وهو من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد صلاح العزب وأحمد رمزي.