أسبوع الموضة الرجالية 2027.. هل يودع الرجال موضة الأوفر سايز؟

كشفت عروض أسبوع الموضة الرجالية لموسم ربيع وصيف 2027 عن توجه جديد نحو القصات الأكثر تحديداً للجسم والبدلات الخفيفة الأنيقة، بعد سنوات من هيمنة موضة الأوفر سايز والملابس الفضفاضة.

ويرى خبراء الموضة أن هذا التحول يعكس رغبة متزايدة في تبني قطع أكثر كلاسيكية وعملية، تتماشى مع مفهوم "الأناقة الهادئة" الذي يركز على جودة التصميم والخامات بدلاً من المبالغة في الأحجام.



ورغم استمرار حضور الملابس الواسعة في بعض المجموعات، فإن عروض هذا الموسم تشير إلى بداية عودة التوازن بين الراحة والأناقة، ما قد يمهد لمرحلة جديدة في الموضة الرجالية خلال السنوات القادمة.

