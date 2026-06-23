تحولت رحلة جوية خاصة كانت في طريقها إلى شمال المغرب إلى مأساة مفاجئة، بعدما تحطمت طائرة خفيفة بعد وقت قصير من إقلاعها، ما أسفر عن وفاة شخصين يحملان الجنسية الفرنسية، في حادث أثار صدمة في الأوساط المحلية.

وأفادت مصادر إعلامية، من بينها وكالة «فرانس برس»، أن الطائرة الخاصة أقلعت من مدينة مونبلييه الفرنسية، وكانت متجهة إلى مطار تيط مليل قرب الدار البيضاء، مع محطة توقف مقررة في مطار الشريف الإدريسي بمدينة الحسيمة شمال البلاد.

غير أن الرحلة لم تكتمل، إذ سقطت الطائرة بالقرب من السياج المحيط بمطار الشريف الإدريسي بعد وقت وجيز من إقلاعها، ما أدى إلى مقتل قائدها وامرأة كانت ترافقه، وكلاهما من الجنسية الفرنسية.

ولا تزال ملابسات الحادث غير واضحة حتى الآن، في وقت باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على الأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرة.