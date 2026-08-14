لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، إثر تسرب غاز سام في ساحة لتفكيك السفن في منطقة تشاتوجرام جنوب شرقي بنجلاديش.

وأفاد مسؤولون في بنجلاديش -في بيان- أن الحادث وقع في ساحة فردوس ستيل لتفكيك السفن في منطقة سيتاكوند، وهي منطقة تضم العديد من ساحات تفكيك السفن القديمة، التي يتم استيراد معظمها من مختلف أنحاء العالم، مبينين أنه نتج عن الحادث مقتل ما لا يقل عن ثمانية عمال لقوا مصرعهم إثر تسرب الغاز السام في الساحة.

من جانبه أكد الطبيب استياق رحمن الذي يعمل في قسم الطوارئ بمستشفى كلية طب تشاتوجرام أن ستة من أصل سبعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى فارقوا الحياة.

وقال مسؤول في الشرطة: إنه تم العثور على جثتين أخريين لعاملين في الساحة لاحقاً.