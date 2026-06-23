استضافت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ ممثلةً بعمادة شؤون الطالبات، (اليوم الثلاثاء)، اللقاء التشاوري الدوري، الذي نظمه الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، بمشاركة عدد من الجامعات والكليات السعودية، وذلك في مقر الجامعة.

وأكّد اللقاء على تعزيز الشراكة المؤسسية والتنسيق الفاعل بين الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية والجهات المعنية بالنشاط الرياضي في الجامعات، وتطوير منظومة النشاط البدني والرياضي، إلى جانب رفع كفاءة تنظيم البطولات والمسابقات الرياضية، ودعم المبادرات الإستراتيجية، وتفعيل البرامج النوعية في الجامعات.

وتضمّن اللقاء ثلاثة لقاءات تخصصية؛ شملت: لقاء عمداء شؤون الطلاب، ولقاء مديري النشاط البدني، ولقاء مشرفي مؤشر الأداء؛ بهدف مناقشة سُبل تطوير الرياضة الجامعية، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الجامعات والاتحاد.

وأوضح لقاء عمداء شؤون الطلاب عددًا من الموضوعات؛ من أبرزها: مراكز النخبة الرياضية، وبرامج اكتشاف ورعاية المواهب والمسارات التأهيلية، والأندية الرياضية وأدوارها التطويرية، إلى جانب الاستضافات والفعاليات الرياضية الدولية، وبرامج التأهيل والتدريب وبناء القدرات.

واستعرض لقاء مديري النشاط الرياضي، الألعاب الرياضية المفتوحة ضمن البطولات الوطنية، والضوابط والاشتراطات التنظيمية للبطولات، إضافة إلى تطوير آليات تسجيل النتائج والإحصاءات الرياضية.

وناقش لقاء مشرفي الأداء، المنصة الإلكترونية لمؤشر الأداء والمقترحات التطويرية المرتبطة بها، ومناقشة التحديات والملاحظات والحلول التقنية والعلمية، إلى جانب تطوير أنشطة المؤشر وتحديث المعايير.

وتأتي استضافة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لهذا اللقاء تأكيدًا لدورها في دعم الحِراك الرياضي الجامعي، وتعزيز بيئة داعمة للصحة والرفاهية، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة، وتحويل الرياضة لأسلوب حياة مستدام.