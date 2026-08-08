توشحت أبرز معالم وأبراج مدن المملكة بأعلام المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وجمهورية باكستان الإسلامية، احتفاءً بتوقيع الدول الثلاث «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في مكة المكرمة، مجسّدةً حرصها المشترك على تعزيز أمنها وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، سعياً إلى مستقبل آمن ومزدهر.

وأضاءت أبرز المعالم والأبراج في عدد من مناطق المملكة بألوان أعلام الدول الثلاث، في مشهد واكب مظاهر الابتهاج الشعبي بتوقيع الاتفاقية التي وقّعها في الديوان الملكي بقصر الصفا في مكة المكرمة، أمس (الجمعة)، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف.

وتأتي مظاهر الاحتفاء تأكيداً على العلاقات المتميزة بين المملكة وتركيا وباكستان، وانطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة بين الدول الثلاث، وبناءً على أواصر الأخوة والتضامن الإسلامي التي تجمعها، واستناداً إلى المصالح الإستراتيجية المشتركة والتعاون الدفاعي الوثيق.

وتُرسي «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» —أول إطار دفاعي ثلاثي يجمع الدول الثلاث— مبدأ الدفاع الجماعي الذي يَعُدّ أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، بما يعزز الردع المشترك في مواجهة كل أشكال العدوان، بعد مفاوضات استمرت نحو عام، وبناءً على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك الموقعة بين المملكة وباكستان العام الماضي.