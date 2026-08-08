نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في الإيقاع بتشكيل عصابي يضم 12 شخصًا، بعد اتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة وتنفيذ عملية سرقة استهدفت تاجر ذهب أثناء توجهه إلى أحد محلاته التجارية بمنطقة وسط القاهرة.

وأوضحت التحريات أن أفراد التشكيل استوقفوا المجني عليه مدّعين أنهم رجال شرطة، وعندما طلب منهم إثبات هوياتهم، انهالوا عليه بالسباب قبل أن ينتزعوا حقيبته التي كانت تحتوي على كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية، ثم فروا من موقع الحادثة.

وكشفت التحقيقات، مدعومة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، هوية المتهمين، ليتبين أنهم يشكلون عصابة مكونة من 12 شخصًا تمارس نشاطها الإجرامي في نطاق محافظة القاهرة.

كما أظهرت التحريات أن عددًا من المتهمين سبق أن تورطوا في قضايا تتعلق بالنصب وانتحال الصفة الأمنية، فيما باشرت الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لاستكمال كشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات الجنائية.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من قضايا انتحال الصفة التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، إذ كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض أخيرًا على شخص انتحل صفة مستشار، مستغلًا ملابس تشبه الزي القضائي لتضليل ضحاياه، كما صوّر مقاطع فيديو داخل محكمة شمال القاهرة لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.

وأظهرت التحقيقات في تلك القضية أن المتهم استعان بثلاثة موظفين بالمحكمة، مكّنوه من دخول المبنى وقاعات الجلسات بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية مقابل مبالغ مالية، ليستخدم تلك المواقع في تصوير محتوى يدعم مزاعمه.

وفي سياق متصل، كانت إحدى المحاكم المصرية قد أصدرت في يناير 2026 حكمًا في قضية تعود إلى مارس 2023، أدانت فيها أربعة متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة، بعد إدانتهم بخطف شخص بالتحايل واحتجازه وسرقة أمواله وانتهاك حرمة حياته الخاصة، إذ عاقبت المتهم الرئيسي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما قضت بالسجن المشدد خمس سنوات بحق المتهمين الثلاثة الآخرين.