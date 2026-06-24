أثارت الفنانة بلقيس فتحي تفاعلاً واسعاً بعد ظهورها في جلسة التصوير الخاصة بألبومها الجديد بإطلالة غير معتادة، إذ اعتمدت شعراً قصيراً وفستاناً باللون السماوي، في خطوة بدت بعيدة عن أسلوبها المعروف الذي يرتكز غالباً على الشعر الطويل والإطلالات الكلاسيكية الفاخرة.

وانقسمت آراء المتابعين حول اللوك الجديد، إذ أشاد البعض بجرأتها ورغبتها في تقديم صورة فنية مختلفة تتماشى مع مرحلة جديدة في مسيرتها، بينما رأى آخرون أن الإطلالة لا تعكس الشخصية البصرية التي اعتاد الجمهور رؤيتها من بلقيس على مدار السنوات الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور جلسة التصوير على نطاق واسع، مع تعليقات اعتبرت أن التغيير كان مفاجئاً إلى حد كبير، خصوصاً أن بلقيس ارتبطت لدى جمهورها بصورة النجمة ذات الحضور الأنثوي الكلاسيكي والإطلالات الفخمة.

ورغم الجدل، يرى متابعون أن مثل هذه التحولات البصرية أصبحت جزءاً من إستراتيجيات الفنانين للترويج لأعمالهم الجديدة، وإيصال رسالة فنية تعكس اختلاف الألبوم أو المرحلة التي يمرون بها، حتى وإن لم تحظَ التجربة بقبول كامل من الجمهور في بدايتها.