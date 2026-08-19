يعود الدنيم هذا الخريف بوجه أكثر أناقة ونضجًا، بعدما انتقل من كونه خيارًا يوميًا بسيطًا إلى قطعة أساسية يمكن بناء إطلالات متكاملة حولها. وتكشف اتجاهات خريف 2026 عن حضور قوي للقصّات الواسعة والمستقيمة والطويلة، إلى جانب الدنيم ذي الخصر المنخفض والقصّات المستوحاة من أزياء التسعينيات.

ولا يقتصر التجديد على القصّات، إذ تتجه الموضة نحو ألوان وغسلات أكثر تنوعًا؛ من الأزرق الفاتح ذي المظهر المعتّق إلى الدرجات الداكنة مثل النيلي، التي تمنح الدنيم طابعًا أكثر فخامة وملاءمة لإطلالات الخريف. كما يبرز الدنيم البني والألوان الترابية كبدائل لافتة للأزرق التقليدي.

ومن أبرز التحولات هذا الموسم الابتعاد تدريجيًا عن المظهر شديد التهالك والتمزقات المبالغ فيها، لصالح تشطيبات أنظف وقصّات أكثر تنظيمًا. وفي المقابل، تستمر بعض التصاميم الواسعة والمريحة في تصدر المشهد، خصوصًا الجينز واسع الساق الذي يجمع بين الراحة والمظهر العصري.

كما يعود تنسيق الدنيم مع الدنيم بقوة، سواء عبر الجمع بين الجينز والقميص أو الجاكيت من الخامة نفسها، لكن بطريقة أكثر أناقة وتوازنًا من الصورة التقليدية لهذا الاتجاه.

وبذلك يبدو أن الدنيم في خريف 2026 لا يعتمد على صيحة واحدة، بل يعكس توجهًا أوسع نحو القصّات المريحة، الخامات الأكثر جودة، والألوان العميقة والتفاصيل المصقولة، ليصبح قطعة قابلة للتنسيق في الإطلالات اليومية والأكثر أناقة على حد سواء.