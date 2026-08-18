يعود البوت المطرز ليحجز مكانه ضمن أبرز القطع اللافتة في إطلالات الموسم، بعدما تحول من مجرد حذاء عملي إلى قطعة فنية تضيف حضورًا خاصًا إلى المظهر. وتمنح التفاصيل المطرزة، سواء كانت ورودًا أو نقوشًا مستوحاة من الفن الشرقي أو تطريزات دقيقة، البوت طابعًا أكثر فخامة وتميزًا.

ويتميز هذا الاتجاه بقدرته على تحويل الإطلالة البسيطة إلى أخرى أكثر جرأة، إذ يمكن تنسيقه مع فستان ناعم لإبراز تفاصيله، أو مع الجينز والقطع الأساسية للحصول على مظهر عصري بعيد عن المبالغة.

وتتنوع التصاميم بين البوت القصير والطويل، كما تظهر التطريزات بدرجات وألوان مختلفة، ما يمنح المرأة خيارات متعددة تناسب أسلوبها الخاص.

ولا يحتاج البوت المطرز إلى الكثير من الإكسسوارات، فهو في حد ذاته قطعة statement قادرة على جذب الانتباه وإضافة لمسة فنية إلى الإطلالة، خصوصًا عند تنسيقه مع ألوان هادئة وتصاميم بسيطة تترك له مساحة للظهور.