يشهد عالم الجمال تحولاً لافتاً مع اقتراب موسم خريف وشتاء 2026، بعدما بدأت منصات عروض الأزياء العالمية تتخلى تدريجياً عن الإطلالات شديدة المثالية لصالح جمال أكثر عفوية وأقل تكلفاً، في اتجاه أطلقت عليه مجلة ELLE اسم «الجمال الكسول»، فيما يُعرف على نطاق أوسع بـ«الجمال غير المتكلف».

ولا يعني الاتجاه الجديد إهمال المظهر أو التخلي عن المكياج والعناية بالشعر، بل يعتمد على تقديم الجمال بطريقة تبدو طبيعية وكأن صاحبة الإطلالة لم تقضِ ساعات في محاولة الوصول إلى الكمال. ويظهر ذلك بوضوح في الشعر الذي يُترك بتموجاته الطبيعية أو ببعض الهيشان، إلى جانب المكياج ذي الحواف المموهة واللمسات التي توحي بأن الإطلالة عاشت يومها بالفعل بدل أن تبدو مصقولة بشكل مبالغ فيه.

وعلى منصات عروض خريف وشتاء 2026 في نيويورك، ظهر الشعر بمظهر قريب من شعر ما بعد الاستيقاظ من النوم، مع خصلات غير مرتبة وتموجات وتجاعيد طبيعية. وقدمت دور مثل Coach وCollina Strada وSandy Liang هذه الفكرة بطرق مختلفة، بينما ظهرت في عرض Christian Siriano تسريحات لُفّت حول الرقبة لتصبح جزءاً من تفاصيل الإطلالة نفسها.

أما المكياج، فابتعد هو الآخر عن الحدود الدقيقة. ظهر الآيلاينر الملطخ أو المندمج مع الرموش لدى Tory Burch وChristian Cowan، في حين قدمت عروض أخرى خطوطاً أكثر جرأة، بينها الآيلاينر الملون بدرجات مثل البنفسجي والأخضر المزرق. كما ظهرت البشرة بمظهر أقل اعتماداً على التغطية الكاملة، مع استخدام البلاشر بطريقة تحاكي احمرار الوجه الطبيعي.

وتأتي الشفاه المموهة ضمن أبرز تفاصيل الاتجاه، إذ ظهرت في عروض Boy London وAltuzarra بدرجات غير محددة الحواف، لتمنح الشفاه مظهراً يشبه أثر أحمر الشفاه بعد قبلة، بدل الرسم الدقيق الذي سيطر على كثير من صيحات السنوات الماضية. وهذا التوجه يتقاطع مع ما رصدته Vogue Arabia في بداية 2026 من صعود الشفاه الناعمة والمموهة ذات الحواف غير الواضحة.