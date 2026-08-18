أعلنت السلطات السورية، اليوم (الثلاثاء)، بالتعاون مع شركاء دوليين، القبض على قيادي عسكري بارز في تنظيم «داعش»، في عملية أمنية نُفذت بريف مدينة منبج بمحافظة حلب.



وأفادت الجهات الأمنية بأن المقبوض عليه، يدعى حمزة عبدالله محمد، الملقب بـ«أبو جهاد المهاجر»، ويُصنف من أبرز القيادات العسكرية في تنظيم «داعش».



وأشارت إلى أنه شغل منصب «العسكري العام لولاية الشام» في التنظيم، كما تولى سابقاً منصب نائب العسكري العام، المعروف بلقب «الحارثي»، وقبل ذلك مسؤولية ما يسمى «ولاية إدلب».



وأضافت أن العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى ملاحقة خلايا وقيادات تنظيم داعش وتفكيك شبكاته، ومنع التنظيم من إعادة ترتيب صفوفه أو استعادة نشاطه بما يهدد أمن المواطنين والاستقرار في سورية.



وكانت وزارة الداخلية السورية أعنلت في التاسع من أغسطس، أن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، قبضت على خلية مؤلفة من تسعة أشخاص تابعة لتنظيم «داعش»، في مدينة خان أرنبة بالقنيطرة. وأضافت أن القبض على الخلية جاء في إطار «الجهود المتواصلة لملاحقة عناصر التنظيم وتجفيف مصادر إمداده».



وأفادت بأن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على زعيم الخلية مصعب خليل الشيخ، الملقب بـ«الصيني».



وأكدت أن زعيم الخلية «نشط ضمن صفوف التنظيم الإرهابي في دمشق وريفها ومنطقة البادية وقرى حوران، وعمل ضمن إحدى المجموعات التابعة للمدعو أبو عبد الرحمن العراقي زعيم التنظيم آنذاك، قبل أن يُقتل في درعا عام 2022».



وأفادت الداخلية السورية بأن التحقيقات الأولية، كشفت أن الخلية كانت تنفذ مهام لصالح تنظيم داعش، شملت جمع الأسلحة، ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها، إلى جانب أنشطة أخرى تهدف إلى دعم تحركات التنظيم الإرهابي.