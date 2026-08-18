أعلنت جامعة سيتشينوف الطبية أن أطباء المستشفى السريري الجامعي الثالث اقترحوا إستراتيجية علاجية جديدة لمرضى الزهايمر، تعتمد على تقنية الامتزاز البلازمي الانتقائي للحمض النووي خارج الخلية، في خطوة وصفتها الجامعة بأنها الأولى من نوعها عالميًا.

وأوضحت الجامعة أن التقنية تمثل أسلوبًا علاجيًا خارج الجسم، يقوم على ربط التراكيب التي تحتوي على الحمض النووي من بلازما الدم، وتختلف آليتها بشكل جوهري عن إجراءات فصل البلازما التقليدية.

وتضمنت دورة العلاج ثلاث جلسات، بفاصل يتراوح بين يومين وثلاثة أيام، مع معالجة ما يعادل 200% من حجم البلازما المنتشرة في الدم خلال كل جلسة، وإجراء فحوص للمرضى قبل العلاج وبعده.

وأشارت الجامعة إلى ظهور نتائج إيجابية بعد ثلاثة أشهر من العلاج، شملت تحسن الذاكرة اللفظية العرضية وسرعة معالجة المعلومات والانتباه، إلى جانب تحسن في بعض الوظائف الإدراكية وفق نتائج الفحوص النفسية العصبية.

ويعد مرض الزهايمر من أكثر الأمراض العصبية التنكسية شيوعًا، فيما تتواصل الأبحاث الطبية لتطوير علاجات تساعد على الحد من تطوره وتحسين جودة حياة المصابين به.