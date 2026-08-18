حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال خارج نطاق السيطرة، مؤكدةً أن الوضع الميداني يزداد تعقيدًا بسبب استمرار انتقال العدوى داخل المجتمعات وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة.

وقالت المنظمة في بيانها الأخير: إن فرق الاستجابة تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالعوامل الأمنية، والتنقل بين المناطق الريفية، إضافة إلى محدودية الموارد الطبية اللازمة لاحتواء التفشي. وأوضحت أن استمرار تسجيل حالات جديدة يشير إلى أن سلاسل العدوى لم تُكسر بعد، وأن الجهود الحالية تحتاج إلى تعزيز عاجل.

وأكدت المنظمة أن السيطرة على التفشي تتطلب تعاونًا أكبر بين السلطات الصحية المحلية والشركاء الدوليين، إلى جانب دعم المجتمعات المتضررة لرفع مستوى الوعي وتسهيل عمليات التتبع والعزل.